Погранкомитет Белоруссии осудил отношение Польши к мигрантам на границе

Отношение польских силовиков к беженцам на границе с Белоруссией является проявлением ксенофобии. Об этом 30 октября заявил официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
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