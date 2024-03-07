Продажи полупроводников в Китае в январе опередили мировой уровень

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Продажи полупроводников в Китае выросли на 26,6 процента в годовом исчислении в январе, что быстрее, чем темпы в США или мире, согласно отраслевому отчету 4 марта, который показывает, что подавление Соединенными Штатами китайской технологической отрасли, включая полупроводники, провалилось, эксперты сказал.