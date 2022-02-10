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Юма Кагияма исполнил четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпиаде-2022

Японский фигурист Юма Кагияма выступил с произвольной программой на Олимпиаде-2022 в Пекине. Кагияма прыгнул четверной сальхов, четверной риттбергер (допустил степ-аут), четверной тулуп, каскады тройной аксель – двойной тулуп, четверной тулуп – ойлер – двойной сальхов и тройной флип – тройной риттбергер, тройной аксель.

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