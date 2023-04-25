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Удивительные факты об Анталии

Удивительные факты об Анталии

﻿﻿Название «Анталия» имеет древнегреческое происхождение. Город был основан во 2 веке до нашей эры и первоначально назывался «Атталея» в честь своего основателя, царя Аттала II.

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