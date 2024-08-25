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Павел Дуров под угрозой 20 лет заключения: политические и юридические последствия

Павел Дуров под угрозой 20 лет заключения: политические и юридические последствия

Павел Дуров под угрозой 20 лет заключения: политические и юридические последствия Юлия СавельеваВ субботу вечером французские правоохранительные органы задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в аэропорту Ле Бурже.

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Комментарии
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Варлам Устрялов
есть хорошее выражение: сам - д.рак! это об арестованном. чего попёрся в дикую страну? понты рулили. думал, что если мильярдер, то не тронут.
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