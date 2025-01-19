Крещенские купания прошли в Нижнем Новгороде без происшествий

Крещенские купания в Нижнем Новгороде прошли без происшествий в ночь с 18 на 19 января. Как пишет главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, медицинская помощь никому не потребовалась во время омовения.
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