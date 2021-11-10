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Участники АТЭС обсудили восстановление экономики после пандемии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на встрече, проведенной в преддверии саммита, договорились о совместных усилиях по преодолению последствий пандемии коронавируса в регионе.

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