«Зенит» будет платить Жерсону по 25 000 евро за гол или ассист, по 500 000 – за каждое трансферное окно

Стали известны детали предложения «Зенита» Жерсону Сантосу. Ранее сообщалось, что полузащитник «Фламенго» перейдет в клуб из Санкт-Петербурга за 25+5 млн евро и будет получать 6 млн евро в год после уплаты налогов.