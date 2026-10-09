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В Минобороны Франции впервые официально призвали готовиться к «крупному конфликту» с Россией

В Минобороны Франции впервые официально призвали готовиться к «крупному конфликту» с Россией

Также в ведомстве объявили, что на оборону в 2027 году во Франции планируется выделить 63,4 млрд евро.

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