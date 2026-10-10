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Царьград

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В Тимашевске водителям напомнили об опасности телефона за рулём

В Тимашевске водителям напомнили об опасности телефона за рулём

Профилактическая акция «Смотри на дорогу, а не в телефон!» прошла в Тимашевском районе, где водителям объяснили, как использование смартфона за рулём мешает вовремя заметить опасность на дороге.

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