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Русский Днепропетровск

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Янки уверены — русские намерены окружать и брать Харьков

Радомир Маркуш 11 ноября 2024 г., 16:55   Помилованная Путиным Надя «Пуля» Савченко прибыла на самый опасный участок фронта — в Волчанск В Харьковской области ВС РФ уничтожили скопление иностранных наемников и пункт управления подразделениями украинской армии.

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