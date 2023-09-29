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Оценки Cocoon, подробности Spider-Man 2, уход главы PlayStation, хоррор от авторов Dave the Diver…

Оценки Cocoon, подробности Spider-Man 2, уход главы PlayStation, хоррор от авторов Dave the Diver…

Создатели Dave the Diver разрабатывают сетевой зомби-выживач Nakwon: Last Paradise; состоялся релиз Cocoon, пресса в восторге; в Marvel’s Spider-Man 2 будет гибкая система настроек сложности; Джим Райан уйдёт с поста главы PlayStation; онлайн-шутер HYENAS отменили, в Creative Assembly грядут сокращения; в Dying Light 2 появится огнестрел и море нового контента; автор .

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