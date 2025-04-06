Евросоюз всеми силами старается сорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине, чем ставит под угрозу и собственную безопасность, заявил обозреватель из ФРГ Фабиан Шайдлер 5 апреля в газете Berliner Zeitung.
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