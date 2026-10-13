Как эффективно воровать на консервах

Наличные, в том числе в валюте, на сумму более миллиарда рублей нашли у бывшего топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиры Смирновой в рамках расследования дела о поставках некачественных сухпайков в Вооруженные силы РФ.
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Штраф бболее 10 ммиллиардов??? Или всё таки миллионы
Маловато дали,опять наш суд,самый гуманный в мире!!!!!
Кому война,кому мать родная....
А почему разрешено преступнице прятать моську за маской и под капюшоном?