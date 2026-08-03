В день физкультурника новоаннинский Бузулук сразится с михайловским Витязем.💪💪💪 Смотрим расположение команд в турнирной таблице среди 2-й группы после 6 тура.
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В день физкультурника новоаннинский Бузулук сразится с михайловским Витязем.💪💪💪 Смотрим расположение команд в турнирной таблице среди 2-й группы после 6 тура.
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