С 1 января 2027 года в Беларуси практические экзамены по вождению и тематический контроль будут проходить с обязательной видеофиксацией дорожной обстановки, действий ученика и инструктора, а записи учебные организации должны хранить полгода.
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