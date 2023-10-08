После нашего стрима от бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона пришла интересная информация. Напомню, Ларри очень заинтересовался информацией о том, что часто украинские солдаты попадают к нам в плен явно под действием какого-то наркотика.
Проклятая армия проклятого шута…
Комментарии
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Виктор Фоменко
Почему кровавого шута Украины изображают в образе Наполеона? Бонапарт хоть и воевал против России, но он был великий полководец, а это недоразумение разве можно ставит на одну доску с ним. Это же просто оскорбление Наполеона.
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1 д.
Yvan
А это одна из "комических" ролей шута Зеленского до того, как он стал президентом. Так что все претензии к нему.
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1 д.
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