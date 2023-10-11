Благотворительная акция ´Восстановление святынь Беларуси´.

6 октября 2023 года актив ОО ´Белорусский республиканский союз молодежи´ колледжа при поддержке Белорусской православной церкви принял участие в республиканской благотворительной акции ´Восстановление святынь Беларуси´ по реконструкции и благоустройству Женского монастыря святых жен-мироносиц г.
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