Daily Storm

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Минобороны России опровергло сообщения об ударах по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Минобороны России опровергло сообщения об ударах по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Вероятная причина разрушения храма — падение украинской зенитной ракеты из-за безграмотных действий операторов комплексов ПВОМинобороны РФ опровергло сообщения о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора в результате российских ударов.

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