ВСУ оснащают бронетехнику противодроновыми глушителями Sania

В социальной сети опубликованы кадры, на которых БМП немецкого производства Marder 1A3, принадлежащая 10-му армейскому корпусу ВСУ, оснащена системой Sania, предназначенной для противодействия беспилотникам с видом от первого лица (FPV).
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