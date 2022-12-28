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Полицейский Дед Мороз продолжает радовать детей Самарской области

Полицейский Дед Мороз продолжает радовать детей Самарской области

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» начальник по делам несовершеннолетних отдела полиции по Автозаводскому району подполковник полиции Марина Игайкина и представитель Общественного совета при УМВД России по г.

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