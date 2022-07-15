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«Вашингтон» продлил Юханссона (на год и 1,1 млн долларов) и подписал Боргстрема (2-сторонний контракт)

«Вашингтгон» продлил Маркуса Юханссона и подписал Хенрика Боргстрема. Форвард Юханссон получил контракт на год и 1,1 млн долларов.

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