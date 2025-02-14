Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах многоквартирных домов

Также поправки коснуться ограничения продаж алкоголя в местах общепитаМосковская областная дума рассмотрит поправки, которые запретят продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоэтажных жилых домов, сообщил РБК губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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