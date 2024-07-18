"Ей уже за 50, а с бантиком она выглядит буквально на четыре года". Бритни Спирс заступилась за Кейт Бекинсейл, которую раскритиковали за не соответствующие возрасту образы

Бритни Спирс опубликовала в инстаграме* пост, в котором поддержала актрису Кейт Бекинсейл. 50-летнюю актрису в последнее время часто критикуют за излишнюю худобу, нежелание стареть естественно, а также за не соответствующие возрасту образы: например, Кейт носит бант на волосах.
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