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"Ей уже за 50, а с бантиком она выглядит буквально на четыре года". Бритни Спирс заступилась за Кейт Бекинсейл, которую раскритиковали за не соответствующие возрасту образы

"Ей уже за 50, а с бантиком она выглядит буквально на четыре года". Бритни Спирс заступилась за Кейт Бекинсейл, которую раскритиковали за не соответствующие возрасту образы

Бритни Спирс опубликовала в инстаграме* пост, в котором поддержала актрису Кейт Бекинсейл. 50-летнюю актрису в последнее время часто критикуют за излишнюю худобу, нежелание стареть естественно, а также за не соответствующие возрасту образы: например, Кейт носит бант на волосах.

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