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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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US Open. Квалификация. Финал. Приданкина играет с Циньвэнь Чжэн, Яценко – с Ласаро Гарсия, Андрееску поборется с Зиданшек

Три россиянки поборются за выход в основную сетку US Open. US Open Нью-Йорк, США 30 августа – 13 сентября 2026 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 108 000 000 долларов Открытые корты, хард Квалификация Финал Елена Приданкина (Россия) – Циньвэнь Чжэн (Китай) Кристина Лютова (Россия) – Мартина Кубка (Польша) Полина Яценко (Россия) – Андреа Ласаро Гарсия (Испания) Бьянка Андрееску (Канада) – Тамара Зиданшек (Словения).

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