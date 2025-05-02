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Французские волонтеры воюют за Россию

Французские волонтеры воюют за Россию

«Мы воюем против Украины и Woke культуры» Французские волонтеры и бывшие военнослужащие, ушедшие из французских вооруженных сил, чтобы воевать за Россию, дали интервью российским СМИ.

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Комментарии
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Алексей Тан
Французские волонтеры воюют за Россию ============ НЕТ!!!... они не за Россию воюют... а ЗА СВОЁ благополучие!... А вот СевероКорейцы... те ДА!... воюют за Россию... пусть по договору Правительств... но ОФИЦИАЛЬНО за РОССИЮ.
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