Алексей Тан

Французские волонтеры воюют за Россию ============ НЕТ!!!... они не за Россию воюют... а ЗА СВОЁ благополучие!... А вот СевероКорейцы... те ДА!... воюют за Россию... пусть по договору Правительств... но ОФИЦИАЛЬНО за РОССИЮ.