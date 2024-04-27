Массированная атака на Кубань: ПВО перехватила десятки украинских дронов

В течение минувшей ночи средства ПВО перехватили более 60 украинских дронов в Краснодарском крае.По данным Минобороны России, в ночь на 27 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.