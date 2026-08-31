Россиянам рассказали о праве на социальную пенсию при отсутствии стажа

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова В России право на получение пенсии по старости предоставляется любому гражданину, достигшему установленного возраста, вне зависимости от наличия трудового стажа.
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