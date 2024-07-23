В Москве проходит стратегическая сессия «Историческая память в проектах и программах молодежных движений и организаций»

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. В понедельник, 22 июля, в Москве начала работу двухдневная стратегическая сессия Национального центра исторической памяти «Историческая память в проектах и программах молодежных движений и организаций».
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