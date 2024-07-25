Главная ценность выступления недееспособного Байдена заключается в том, что он жив и активны его кукловоды

Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В своем выступлении американский лидер объяснил причины выхода из президентской гонки, рассказал о своих ближайших планах и обещал продолжать противостоять России.
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