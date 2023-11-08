Стрекозы являются одними из самых древних и разнообразных насекомых на Земле, появившись еще в каменноугольном периоде.
Стрекоза
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Стрекозы являются одними из самых древних и разнообразных насекомых на Земле, появившись еще в каменноугольном периоде.
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