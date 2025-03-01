Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 шайб в матче против «Тампы-Бэй»

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бэй Лайтнинг», тем самым сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки до 10 голов.