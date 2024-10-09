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Китай

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Премьер Госсовета КНР будет присутствовать на встречах руководителей по вопросам сотрудничества в Восточной Азии и посетит с официальными визитами в Лаос и Вьетнам

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- По приглашению премьер-министра действующей страны-председателя АСЕАН Лаосской Народно-Демократической Республики Сонексая Сипхандона премьер Госсовета КНР Ли Цян будет присутствовать на 27-й встрече руководителей Китай-АСЕАН /10+1/, 27-й встрече руководителей АСЕАН, Китая, Японии, Республики Корея /10+3/ и 19-м Восточноазиатском саммите, которые пройдут в столице Лаоса Вьентьяне с 9 по 12 октября, и посетит Лаос с официальным визитом, сообщила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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