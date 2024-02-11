Кот-д’Ивуар стал победителем Кубка Африки

Сборная Кот-д’Ивуара добыла волевую победу в матче с Нигерией и завоевала Кубок Африки. В Абиджане завершился финальный матч Кубка Африки, в котором команда Нигерии встречалась с хозяевами турнира командой Кот-д’Ивуара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии