Казанда Россиянең танылган язучылары белән иҗади очрашу узды

Бүген ТР Язучылар берлеге бинасында «Китап поезды 2026» бөтенроссия проекты кысаларында танылган Россия прозаиклары Валерий Попов һәм Кира Грозная белән иҗади очрашу узды.
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