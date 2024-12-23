Сийярто назвал рождественское перемирие путем для начала переговоров по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что рождественское перемирие между РФ и Украиной могло бы стать отличным подспорьем для начала мирного урегулирования кризиса.
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