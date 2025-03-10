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Сергунина: Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в мае

Сергунина: Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в мае

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Отечественных и зарубежных производителей мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта приглашают принять участие в шестой Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет с 22 по 25 мая в Центральном выставочном зале "Манеж".

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