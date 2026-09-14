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Аналитик Ващелюк: доллар может торговаться в диапазоне 83—85 рублей

Аналитик Ващелюк: доллар может торговаться в диапазоне 83—85 рублей

Аналитик Наталья Ващелюк допустила, что при отсутствии неожиданных или разовых событий на предстоящей неделе доллар может торговаться в диапазоне 83—85 рублей, а юань — за 12,3—12,7 рубля.

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