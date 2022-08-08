Журналист Сидорчик сравнил Лайму Вайкуле с «чем-то паразитическим»

Певица Лайма Вайкуле много лет пользовалась любовью и уважением у отечественного зрителя. Однако после начала спецоперации артистка столкнулась с многочисленной критикой в свой адрес — выяснилось, что она не поддерживает действия российской власти.
Певица Лайма Вайкуле много лет пользовалась любовью и уважением у отечественного зрителя. Однако после начала спецоперации артистка столкнулась с многочисленной критикой в свой адрес — выяснилось, что она не поддерживает действия российской власти.
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