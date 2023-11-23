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В Астраханской области парень забирал у пенсионерок деньги и отдавал мошенникам

В Астраханской области парень забирал у пенсионерок деньги и отдавал мошенникам

В Отдел МВД России по Икрянинскому району обратилась 93-летняя местная жительница. Пожилая астраханка сообщила, что ей на стационарный телефон позвонил "прокурор" и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП, в результате которого пострадала она и другие участники дорожного движения.

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