В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить слова блогера Лебедева о Беслане

Депутат Госдумы Нина Останина попросила генпрокурора Игоря Краснова провести проверку высказываний дизайнера и блогера Артемия Лебедева в интервью Юрию Дудю* (весной 2022 года внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов).
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