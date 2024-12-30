В РФ на год продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

Регламент будет действовать до конца 2025 года. Такая мера позволит избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы, отметили в правительствеПравительство России продлило до конца следующего года особый порядок продажи зарегистрированных зарубежных лекарств в иностранной упаковке, но с русской этикеткой.