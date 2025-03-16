Ростех, «Защитники Отечества» и правительство Кузбасса запустили программу «Реабилитация через спорт» для участников СВО

Фото: Фонд «Защитники Отечества» Госкорпорация Ростех, Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) и фонд «Защитники Отечества» дали старт программе «Реабилитация через спорт», в рамках которой участники СВО будут обеспечены специализированными протезами для занятий физической культурой.