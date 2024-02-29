Politico: Конгресс договорился избежать приостановки работы правительства США

Агентство Politico, ссылаясь на источники, пишет о предотвращении шатдауна в Америке. Уточняется, что ключевые члены Конгресса от Республиканской и Демократической партии сумели договориться о продлении работы ряда государственных структур до 8 марта.
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