Татьяна Москалькова показала кадры возвращения из плена бойцов ВС России

Омбудсмен Татьяна Москалькова показала кадры с возвращением из плена бойцов ВС России.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале опубликовала кадры, которые были сделана при встрече с русскими бойцами, возвращенными из плена.