Оглядываясь назад, старики понимают, что вся политика советской власти, начиная с 1917 года, неизбежно вела к колхозам.

Erl Schweizer

Люди привыкли жить единоличными хозяевами в сельской местности - нельзя мешать законопослушной части этого населения; люди привыкли заниматься сельским хозяйством в колхозах и совхозах - нельзя ограничивать жизнь таких людей "прогрессивными" указами дядей с необъятными попами в столичных и региональных чиновничьих креслах, которые не могут отличить корову от быка; люди сегодня разбежались, сломя голову, из тысяч деревень из-за прогрессивных реформ - верните их в привычные места обитания, буква в букву копируя переселенческую реформу Петра Аркадьевича Столыпина. За годы реформы – с 1905 по 1914 - около 3,5 млн человек уехали осваивать новые территории, и только 500 тыс. вернулись обратно. При подготовке реформ Столыпин использовал опыт С.Ю. Витте. Вообще говоря, стыд и срам, когда видишь сегодня расплодившееся племя оплевывателей прошлого страны. Сидишь в уютном кабинетике, слушаешь доклады помощников и возомнил, что самый умный? Повкалывай сам, глядя не на часы, а по солнышку до 7 пота, тогда и жрать будешь иначе, на мир смотреть иначе, человека в человеке увидишь, а не в дерьме собачьем. 2 человека, Петр Аркадьевич Столыпин и Сергей Юльевич Витте сделали для освоения Сибири и Дальнего Востока кратно большую пользу чем все "прогрессивно мыслящие реформаторы" с 1991 по 2023 год включительно. - Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/273278/pereselencheskaya-politika-stolyipina-tsel-i-itogi.