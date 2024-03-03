3 марта исполняется 81 год со дня освобождения Зубцовского района от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой ветеранов, жителей и руководство муниципального округа поздравил губернатор Игорь Руденя.
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