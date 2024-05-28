Soir: Зеленский с премьером Бельгии подпишут "соглашение о безопасности"

Global look press/Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая отправится в Бельгию, где встретится с премьер-министром королевства Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондери, подпишет так называемое "соглашение о безопасности".
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