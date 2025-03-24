Спасатели обратились к жителям Алматы из-за шторма

В Алматы объявили штормовое предупреждение. Спасатели обратились к жителям города из-за непогоды. По прогнозу синоптиков 24 марта в течение дня будут сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 18 метров в секунду.
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