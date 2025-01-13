На Ямале собрали и готовят к отправке в Волноваху 55 компьютеров

Компьютеры, которым дали новую жизнь в рамках проекта «Добросборка», отправятся в Волноваху. Участники проекта уже собрали 165 компьютеров и передали их многодетным семьям и тем, кто в них нуждается, рассказали в администрации Салехарда.
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